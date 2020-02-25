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الثلاثاء 25 شباط 2020 ساعة 18:06

‘‘الصحة العالمية‘‘ ترسل فريقا إلى إيران لبحث انتشار ‘‘كورونا‘‘

‘‘الصحة العالمية‘‘ ترسل فريقا إلى إيران لبحث انتشار ‘‘كورونا‘‘
وتوقع ليندماير أن يصل الفريق إلى إيران في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق، أفاد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، بأنه كان من المخطط له سابقا إرسال الفريق اليوم الثلاثاء.

وردا على سؤال عن أسباب تأجيل البعثة الطبية، أوضح ليندماير أن الفريق لم يتم إعداده بعد، مضيفا أن المنظمة على اتصال مستمر مع السلطات الإيرانية بهذا الصدد والوفد قد يتم إرساله إما من جنيف أو من مقر المنظمة الإقليمي في القاهرة.

وأشار ليندماير، إلى أن مهمة الخبراء ستكون الكشف عن طبيعة تفشي "كورونا" في البلاد، وأبعاد انتشاره، بالتعاون مع السلطات الإيرانية ومؤسساتها الطبية.

كما يتعين على الفريق تقييم إمكانية أن تقدم "الصحة العالمية" مساعدة لطهران، وخاصة في مجال الدعم التقني وإعداد الكوادر الطبية.

وتم رصد تفشي فيروس "كورونا" المستجد (COVID-19) في مدينة ووهان وسط الصين، أواخر ديسمبر الماضي. ووصفت منظمة الصحة العالمية الحالة بأنها حالة طارئة ذات أبعاد عالمية.
رقم : 846728
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