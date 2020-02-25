الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 شباط 2020 ساعة 18:11

تبون يؤكّد على "توافق تام" بين الجزائر وقطر

تبون يؤكّد على "توافق تام" بين الجزائر وقطر

جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع أميرقطر، تميم بن حمد، الذي وصل الجزائر، اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن تبون قوله، خلال المؤتمر الصحفي، "كان لنا محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي البلدين"، وتم خلال هذه المحادثات التأكيد على وجود "توافق تام بين البلدين حول كل النقاط التي طرحت أثناء المحادثات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي وتلك المتعلقة بالشأن الدولي".

كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في استمرار هذا التوافق الذي يجمع بين البلدين.

وبدأ أمير قطر، قبل يومين، جولة زيارات عربية تشمل الأردن وتونس والجزائر، بهدف تعزيز العلاقات بين بلاده وبين هذه الدول.
رقم : 846730
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
'ايرانوفوبيا'.. وهذه المرة بماركة کورونا!
روحاني: الحظر لم يثننا عن انشاء طريق الشمال السريع
روحاني: الحظر لم يثننا عن انشاء طريق الشمال السريع
25 شباط 2020
معرکة إدلب، وتركيا الخاسرة في جميع الأحوال
معرکة إدلب، وتركيا الخاسرة في جميع الأحوال
25 شباط 2020
التطبيع الإماراتي من بوابة الرياضة
التطبيع الإماراتي من بوابة الرياضة
25 شباط 2020
من الجرافة إلى الصواريخ.. حكاية 40 ساعة مقاومة
من الجرافة إلى الصواريخ.. حكاية 40 ساعة مقاومة
25 شباط 2020
الفصائل الفلسطينية: جرائم الاحتلال حرب مُعلنة والمقاومة جاهزة للرد
الفصائل الفلسطينية: جرائم الاحتلال حرب مُعلنة والمقاومة جاهزة للرد
24 شباط 2020
رئيس السلطة القضائية: الشعب الايراني انتصر بالانتخابات
رئيس السلطة القضائية: الشعب الايراني انتصر بالانتخابات
24 شباط 2020
هل ستغير المنظومات الدفاعية الجديدة مسار المعركة بالساحة اليمنية
هل ستغير المنظومات الدفاعية الجديدة مسار المعركة بالساحة اليمنية
24 شباط 2020
إدلب.. معقل الهزيمة الكبرى لسياسة أردوغان الخارجية
إدلب.. معقل الهزيمة الكبرى لسياسة أردوغان الخارجية
24 شباط 2020
سوريا تسقط معظم الصواريخ المعادية ولا إصابة للمطارات
سوريا تسقط معظم الصواريخ المعادية ولا إصابة للمطارات
24 شباط 2020
في عهد إبن سلمان.. السعودية على كف عفريت
في عهد إبن سلمان.. السعودية على كف عفريت
22 شباط 2020
"تنوفا": هل تشعل صراعاً صامتاً بين الأجهزة ‘‘الإسرائيلية‘‘؟
"تنوفا": هل تشعل صراعاً صامتاً بين الأجهزة ‘‘الإسرائيلية‘‘؟
22 شباط 2020
نتائج غير رسمية..تقدم المبدئيين بالانتخابات الايرانية
نتائج غير رسمية..تقدم المبدئيين بالانتخابات الايرانية
22 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بلجيكا تدعو المنامة إلى وقف الانتهاكات بحق الناشطين
النظام البحريني يبرر اعتقال الأطفال بحجج أقبح من ذنب
حركة حماس تعلق على جريمة الاحتلال في استشهاد الشاب ماهر زعاترة
انتخاب الوفاء لايران والثورة
في عهد إبن سلمان.. السعودية على كف عفريت