الكيان الصهيوني يدفع الأمور نحو الهاوية بالتوسع الاستيطاني

وأدان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قرار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو بالموافقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقةE1 شرق مدينة القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.



واعتبر أبو ردينة أن "القرار هو نتيجة للسياسة الأمريكية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقاً للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط الحمر، ومنافياً للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ بالإجماع".



وقال إن "قرار نتانياهو يعتبر تحدياً للبيان الذي صدر بالأمس عن مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، باعتبار الاستيطان يمس بحل الدولتين، وبالمفاوضات القائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي".