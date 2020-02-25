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الثلاثاء 25 شباط 2020 ساعة 21:34

هذا هو شرط الولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان

هذا هو شرط الولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان
وأضاف بومبيو "فقط في حالة نجاحه (اتفاق خفض العنف) ستوقع الولايات المتحدة على اتفاق مع طالبان في 29 فبراير، يتضمن انسحاب القوات الأمريكية وبدء المفاوضات".

وكانت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" اتفقتا على "خفض العنف" في أفغانستان لمدة 7 أيام، وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاق بينهما قد يؤدي إلى سحب آلاف العسكريين الأمريكيين من البلاد.

وبدأ الأفغان تطبيق هدنة لوقف أعمال العنف انطلقت يوم السبت 22 فبراير على أن تستمر لأسبوع كامل، وتشكل شرطا مسبقا لتوقيع اتفاق بين واشنطن وحركة "طالبان"، إلا أن اشتباكات بين مسلحي حركة "طالبان" وقوات الأمن الأفغانية وقعت في عدة مناطق بأفغانستان، وذلك بعد يوم من إعلان أسبوع "لخفض العنف".

وأعلنت السلطات الأفغانية أن عناصر "طالبان" هاجموا قوات الأمن في ولاية بلخ، شمال البلاد، كما أكدت "طالبان" شنها الهجوم، مشيرة إلى أن قافلة للقوات الأفغانية دخلت منطقة تسيطر عليها الحركة.
رقم : 846767
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