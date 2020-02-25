الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 شباط 2020 ساعة 22:17

الجهاد الاسلامي: بأس الصادقين صفعة على وجه صفقة القرن

الجهاد الاسلامي: بأس الصادقين صفعة على وجه صفقة القرن
وقال بيان صادر عن الحركة: "في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي يعمُر شعبُنا الحرم ويؤمه المؤمنون بوعد الآخرة في صلوات الفجر العظيم التي انطلقت من خليل الرحمن لكل مساجد فلسطين والأمة".

و أبرقت الحركة بالتحية لذوي شهداء الحرم الإبراهيمي يومها ومن استشهدوا في غضبة فلسطين عقب المجزرة وكل السادة الشهود على المجزرة ممن نراهم في الصف الأول في صلوات الحرم.

وشدد البيان على أنه بقوته تعالى، فألُ نتنياهو الذي اقتحم الخليل قبل أيام سيخيب على يد شعبنا ومقاومته البطلة وصفقة القرن والاحتلال إلى زوال.

تصادف اليوم الثلاثاء، 25 من شباط 2020 الذكرى الـ 26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، والتي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين، بحق المصلين أثناء تأديتهم لصلاة الفجر، عبر إطلاق النار عليهم، مما أدى لاستشهاد 29 فلسطينيًا وإصابة نحو 200 آخرين.
رقم : 846775
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
'ايرانوفوبيا'.. وهذه المرة بماركة کورونا!
روحاني: الحظر لم يثننا عن انشاء طريق الشمال السريع
روحاني: الحظر لم يثننا عن انشاء طريق الشمال السريع
25 شباط 2020
معرکة إدلب، وتركيا الخاسرة في جميع الأحوال
معرکة إدلب، وتركيا الخاسرة في جميع الأحوال
25 شباط 2020
التطبيع الإماراتي من بوابة الرياضة
التطبيع الإماراتي من بوابة الرياضة
25 شباط 2020
من الجرافة إلى الصواريخ.. حكاية 40 ساعة مقاومة
من الجرافة إلى الصواريخ.. حكاية 40 ساعة مقاومة
25 شباط 2020
الفصائل الفلسطينية: جرائم الاحتلال حرب مُعلنة والمقاومة جاهزة للرد
الفصائل الفلسطينية: جرائم الاحتلال حرب مُعلنة والمقاومة جاهزة للرد
24 شباط 2020
رئيس السلطة القضائية: الشعب الايراني انتصر بالانتخابات
رئيس السلطة القضائية: الشعب الايراني انتصر بالانتخابات
24 شباط 2020
هل ستغير المنظومات الدفاعية الجديدة مسار المعركة بالساحة اليمنية
هل ستغير المنظومات الدفاعية الجديدة مسار المعركة بالساحة اليمنية
24 شباط 2020
إدلب.. معقل الهزيمة الكبرى لسياسة أردوغان الخارجية
إدلب.. معقل الهزيمة الكبرى لسياسة أردوغان الخارجية
24 شباط 2020
سوريا تسقط معظم الصواريخ المعادية ولا إصابة للمطارات
سوريا تسقط معظم الصواريخ المعادية ولا إصابة للمطارات
24 شباط 2020
في عهد إبن سلمان.. السعودية على كف عفريت
في عهد إبن سلمان.. السعودية على كف عفريت
22 شباط 2020
"تنوفا": هل تشعل صراعاً صامتاً بين الأجهزة ‘‘الإسرائيلية‘‘؟
"تنوفا": هل تشعل صراعاً صامتاً بين الأجهزة ‘‘الإسرائيلية‘‘؟
22 شباط 2020
نتائج غير رسمية..تقدم المبدئيين بالانتخابات الايرانية
نتائج غير رسمية..تقدم المبدئيين بالانتخابات الايرانية
22 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بلجيكا تدعو المنامة إلى وقف الانتهاكات بحق الناشطين
النظام البحريني يبرر اعتقال الأطفال بحجج أقبح من ذنب
حركة حماس تعلق على جريمة الاحتلال في استشهاد الشاب ماهر زعاترة
انتخاب الوفاء لايران والثورة
في عهد إبن سلمان.. السعودية على كف عفريت