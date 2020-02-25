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الثلاثاء 25 شباط 2020 ساعة 23:06
البحرين تعلق الدراسة بسبب كورونا
وقد أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 17 حالة مصابة في البحرين.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
846785
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