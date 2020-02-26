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الأربعاء 26 شباط 2020 ساعة 14:44

تعليق الدراسة في السعودية بسبب الأحوال الجوية

تعليق الدراسة في السعودية بسبب الأحوال الجوية
جاء ذلك على أثر تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية عن حالة الطقس التي توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل تلك المناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وتمتد إلى نجران، وقد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت الهيئة إلى "تكون سحب رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بينما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشمال غربي المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ووجه مدير جامعة الملك "سعود بن عبدالعزيز" للعلوم الصحية، "بندر القناوي"، بتعليق الدراسة في المدينة الجامعية بالرياض، حرصا على سلامة طلاب الجامعة.


كما أعلنت جامعة حفر الباطن عن تعليق الدراسة في الجامعة في جميع فروع الجامعة، بناء على تقارير الأرصاد ولما تمر به محافظة حفر الباطن من الظروف الجوية السائدة.
وكذلك أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة، اليوم، في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة.

وأيضا أعلنت جامعة الأميرة نورة تعليق الدراسة في الجامعة.

ومن جانبه أعلن مدير التعليم بمحافظة القريات "محمد بن عبدالله الثبيتي" تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القريات والقرى التابعة لها.

بدورها، أعلنت مديرية التعليم في الرياض تعليق الدراسة اليوم في المحافظات التابعة لها؛ بسبب الأحوال الجوية.
رقم : 846944
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