هذا هو موقف ايران من قرار FATF الاخير بشأنها

وفيما يلي نص بيان الحكومة بشأن قرار مجموعة العمل المالي فاتف (FATF):



1- تستند سياسة إيران في مكافحة الإرهاب إلى الطبيعة السلمية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية والساعية إلى تحقيق العدالة في جميع المجالات ، بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب بشكل جاد، وإن دافعنا لمتابعة جميع التدابير ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو إرادة شعبنا وقوانيننا الداخلية ولوائحنا التي تم سنها في فترات مختلفة من قبل البرلمان والحكومة.



2- وعلى هذا الأساس ، رحبنا بالتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال، وقد وافقنا على تنفيذ القوانين المعترف بها دوليا والمعايير الدولية بما يتماشى مع قوانيننا وأنظمتنا المحلية وبما يصب بمصلحة البلاد.