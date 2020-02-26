مصر.. أول ظهور للفريق أحمد شفيق بعد اختفائه طويلا

وظهر شفيق خلال وقوفه مع عدد من الشخصيات العامة والوزراء في محيط المسجد انتظارا لخروج الجثمان في محيط مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.ونعى شفيق الرئيس الراحل قائلا: "فقدت مصر اليوم زعيما حكيما، قائدا صلبا شجاعا، أثبتت كافة الظروف والأحداث مدى قدرته التي منحه الله إياها على المواجهة والنجاح؛ الرئيس محمد حسني مبارك".وتابع: "رحم الله فقيد الوطن، القوي المخلص الأمين. عزائي لأبناء مصر.. عزائي للأسرة الكريمة في مصابها الأليم.. وعزائي لنفسي فقد القائد والمعلم".ويعد أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق في الفترة من 29 يناير 2011 إلى 3 مارس 2011، وقبل رئاسة مجلس الوزراء كان وزيرا للطيران المدني وذلك منذ عام 2002.