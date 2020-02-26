هذه تفاصيل اسقاط طائرة تركية على يد الجيش السوري!

الطائرة التركية التي تم إسقاطها، تعتبر واحدة من أحدث الطائرات التركية بدون طيار، وقد تم الكشف عن آخر نسخة مطورة منها في شهر آذار من العام الماضي، وهي من نوع “ANKA-S”



وبحسب بيان وزعته شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) التي قامت بتطوير الطائرة، فإن “العنقاء” تتميّز بقدرتها على نقل حمولة تزن أكثر من 700 كيلو غرام، ويمكن أن تطير لأكثر من أربع ساعات.



وتم ربط الطائرة التركية بالأقمار الصناعية، حيث عملت شركة “CTech” التركية على تطوير محطات أقمار صناعية للتحكم بها.



وتعتبر الطائرة التركية، واحدة من أحدث التقنيات العسكرية التركية، وتعوّل عليها تركيا بشكل كبير في قدراتها العسكرية الهجومية، خصوصاً أنها مزودة بصواريخ موجهة بالليزر.



وأظهرت الصور التي وزعتها وسائل الإعلام السورية الطائرة التركية، والتي تحمل الرمز 031، وهي محطمة قرب قرية داديخ، وسط تكهنات عن كيفية إسقاطها، حيث أشارت بعض المصادر إلى إمكانية أن تكون الطائرة قد تم تدميرها عن طريق منظومة تشويش إلكترونية، بسبب عدم وجود آثار واضحة لدمار ناجم عن أية قذيفة تعرضت لها الطائرة.



وتزامن إسقاط الطائرة التركية مع هجوم عنيف شنته الفصائل المسلحة،بدعم تركي، على قرية النيرب قرب سراقب. وذكر مصدر ميداني سوري أن الجيش السوري امتص الهجوم وتمكن من إنهائه رغم الكثافة النارية التركية.