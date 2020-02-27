الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 شباط 2020 ساعة 10:22

ارجاء مناورات أميركية كورية جنوبية بسبب كورونا

ارجاء مناورات أميركية كورية جنوبية بسبب كورونا
وقالت القيادة العسكرية المشتركة أمس الأربعاء في بيان إنّ قرار الإرجاء اتّخذ بعدما أعلنت سيول درجة التأهب "القصوى" لمواجهة خطر الوباء الذي حصد حتى اليوم أرواح 12 شخصاً في كوريا الجنوبية ووصل عدد المصابين به في هذا البلد إلى حوالى 1600.

وكان من المقرر أن يجري البلدان في الربيع "تمرين مركز القيادة" لتعزيز التنسيق بين مراكز القيادة العسكرية في كلا الجيشين.

وأتى قرار إرجاء المناورات غداة إعلان القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية أنّ أحد جنودها أصيب بالفيروس، في أول إصابة تسجّل في صفوف الجنود الأميركيين الـ28.500 المتمركزين في كوريا الجنوبية للدفاع عنها في مواجهة الشمال المسلّح نووياً.

وسبق للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أنّ قلّصتا التدريبات المشتركة بين جيشيهما لتسهيل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وباتت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة للوباء بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

والخميس أعلنت السلطات الصحيّة في كوريا الجنوبية أنّها سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد إلى حوالى 1600.
رقم : 847113
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإمام الخامنئي يثمن جهود الكوادر الصحية بمكافحة فيروس كورونا
الإمام الخامنئي يثمن جهود الكوادر الصحية بمكافحة فيروس كورونا
کابینة علاوي والطریق الشاق الی البرلمان
کابینة علاوي والطریق الشاق الی البرلمان
27 شباط 2020
الكذبة الكبرى التي قيلت لشعوب العالم حول كورونا
الكذبة الكبرى التي قيلت لشعوب العالم حول كورونا
27 شباط 2020
ما الذي يبحث عنه ترامب في زيارته إلى الهند؟
ما الذي يبحث عنه ترامب في زيارته إلى الهند؟
27 شباط 2020
روحاني: لن نسمح لأميركا أن تستغل كورونا لإثارة الخوف
روحاني: لن نسمح لأميركا أن تستغل كورونا لإثارة الخوف
26 شباط 2020
الجيش السوري يحرر 30 قرية وبلدة بريف ادلب
الجيش السوري يحرر 30 قرية وبلدة بريف ادلب
26 شباط 2020
أسباب اتجاه الدول الخليجية للاستثمار في الأردن
أسباب اتجاه الدول الخليجية للاستثمار في الأردن
26 شباط 2020
إلى أين يمضي التوتر بين فصائل المقاومة والكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ ؟
إلى أين يمضي التوتر بين فصائل المقاومة والكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ ؟
26 شباط 2020
المظاهرات الشعبية في كردستان العراق؛ الخلفيات والأهداف
المظاهرات الشعبية في كردستان العراق؛ الخلفيات والأهداف
26 شباط 2020
'ايرانوفوبيا'.. وهذه المرة بماركة کورونا!
25 شباط 2020
روحاني: الحظر لم يثننا عن انشاء طريق الشمال السريع
روحاني: الحظر لم يثننا عن انشاء طريق الشمال السريع
25 شباط 2020
معرکة إدلب، وتركيا الخاسرة في جميع الأحوال
معرکة إدلب، وتركيا الخاسرة في جميع الأحوال
25 شباط 2020
التطبيع الإماراتي من بوابة الرياضة
التطبيع الإماراتي من بوابة الرياضة
25 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البحرين تعلق الدراسة بسبب كورونا
شمخاني يرد علی تصريحات بومبيو بشأن انتشار فيروس كورونا
الصين تتضامن مع إيران وترسل لها هدية ‘‘كوني قوية‘‘
البحرين تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 17 حالة
‘‘الصحة العالمية‘‘ ترسل فريقا إلى إيران لبحث انتشار ‘‘كورونا‘‘