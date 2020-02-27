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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 11:58

مصدر عسكري روسي يكشف ما يحدث في سراقب

مصدر عسكري روسي يكشف ما يحدث في سراقب
ونقلت مصادر صحفية عن مصدر عسكري روسي نفيه مزاعم الجماعات المسلحة استعادة مدينة سراقب السورية الاستراتيجية.
رقم : 847128
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