العراق: صحة ذي قار تعلن نتائج مشتبه باصابتهم بفيروس ’كورونا’

وقال مدير عام صحة ذي قار عبد الحسين الجابري في بيان ان "جميع العينات التي ارسلت قبل يوم الى مختبر الصحة العامة في بغداد كانت النتيجة سالبة".



واضاف انه "لا توجد لديهم اصابة بفايروس كورون"، لافتا الى ان "عدد الحالات المشتبه بها كانت ثلاثة".