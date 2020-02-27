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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 12:20

بالأسماء.. تعرف إلى تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

بالأسماء.. تعرف إلى تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة
وقال الفخفاخ في كلمة متلفزة إن "التشكيلة التي اقترحتها وقدمتها للرئيس قيس سعيّد، ستكون لكل التونسيين مهما اختلفت مشاربهم وتنوعت آراؤهم، توحد ولا تفرق في خدمة الأهداف العليا للوطن".

حركة النهضة "المترددة" في المشاركة، حسمت قرارها، مساء الأربعاء، بالمشاركة في الحكومة وإعطائها الثقة في البرلمان، ما سهل مهمة إعلان أسماء الوزراء​.

كما فسرت النهضة موافقتها بتقديرها "للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة، ولا سيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا، والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكدة".

الحكومة بالأسماء

يشار إلى أن الحكومة تضم 30 وزيرا وكاتب دولة (موظف برتبة وزير)، وسيشغل مستقلون الوزارات الرئيسية فيها مثل الخارجية والداخلية والدفاع والعدل، وتوزعت الحقائب في الحكومة على الشكل التالي:

وزير العدل: ثريا الجريبي (مستقلة)
وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل)
وزير الدفاع: عماد الحزقي (مستقل)
وزير الخارجية: نور الدين الري (مستقل)
وزير المالية: محمد نزار يعيش (مستقل)

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: محمد سليم العزابي (تحيا تونس)
وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بلحاج (حركة الشعب)
وزير الشؤون الاجتماعية: الحبيب الكشو (مستقل)
وزير دولة مكلف النقل واللوجستيك: أنور معروف (النهضة)
وزير دولة مكلف الشؤون المحلية: لطفي زيتون (النهضة)
وزير الفلاحة: أسامة الخريجي (مستقل)
وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل)

وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي: منجي مرزوق (مستقل)
وزير السياحة: محمد علي التومي (كتلة الإصلاح الوطني عن حزب البديل)
وزير التجارة: محمد المسليني (حركة الشعب)
وزير البيئة: شكري بلحسن (تحيا تونس)
وزير الاتصال والانتقال الرقمي: محمد فاضل كريم (مستقل)
وزير التجهيز والإسكان: منصف السليتي (النهضة)
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل)
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن: أسماء السحيري (مستقلة)
وزير الصحة: عبد اللطيف المكي (النهضة)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى(النهضة)
وزير التربية: محمد الحامدي (التيار)
وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة)

وزيرة الثقافة: شراز العتيري (مستقلة)
وزير دولة لدى رئيس الحكومة، مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار الديمقراطي)
وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: العياشي الهمامي (مستقل)

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (نداء تونس)
كاتبة الدولة للخارجية: سلمى النيفر (مستقلة)
كاتبة الدولة للفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري (مستقلة)
وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى: لبنى الجريبي.
رقم : 847141
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