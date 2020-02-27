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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 12:24

کابینة علاوي والطریق الشاق الی البرلمان

کابینة علاوي والطریق الشاق الی البرلمان
یضم المنهاج الوزاری لرئیس الوزراء العراقي المکلف تسع صفحات وعلی محورین اساسیین :

اولا - التهیئه لانتخابات مبکرة

ثانیا - الاصلاح الحکومي

وفي تفاصیل هذین المحورین تکمن قضایا عدیده منها مکافحه الفساد ومسائله المتورطین فی قمع المتظاهرین والاصلاح الاقتصادي والاداري فضلا عن الانفتاح والتوازن في العلاقات الخارجیة مع التاکید علی احترام سیاده العراق وعدم السماح باستخدام الاراضی العراقیه للعدوان علی ای دولة .

صحیح ان المهمه الرئیسیة لهذه الحکومة المؤقتة والتي قد ینتهي عمرها بعد عام واحد هي التهیئة للانتخابات البرلمانیة لکن ثمه نقطه اساسیه وملحة غابت من البرنامج الوزاري وهي مصیر الاحتلال الامریکي في العراق بعد قرار البرلمان الملزم وکلمه الشعب العراقي التي رفعها فی التظاهرات الملیونیة ضد الوجود الامریکي .

قد یقول البعض بان المرحله العصیبه والحساسه التی یمر بها العراق لاتسمح بتناول هکذا قضایا جدلیه بما تثیر المزید من الانقسامات والانشقاقات ردا علی ذلک یجب القول بان کل معاتاه الشعب العراقی من ازمات واخفاقات سببها المباشر او غیر المباشر هو وجود الاحتلال الجاثم علی صدور العراقیین والذی اسس للفساد والفتنه والمحاصصه والارهاب فبدون انهاء هذا الاحتلال من الصعب تصور الاصلاح المنشود علی ای من المستویات .

یواجه محمد توفیق علاوی مهمه شاقه فی الحصول علی ثقه البرلمان بموجب المعطیات التی ظهرت قبیل جلسه التصویت .

فالکابینة التي یقدمها للبرلمان تخلو من تسمیة خمس وزارات هی الداخلیه والمالیه والتجارة والعدل ووزارة الدولة لشؤون الاقلیم وهي وزارة تم استحداثها لمعالجة القضایا العالقة بین اقلیم کردستان وبغداد . ثلاث او اربع وزارات من بین هذه الوزارات الشاغره تعود للکرد الذین رفضوا المشارکة فی الکابینة بسبب خلافات مازالت مستعرة حول حصة الاقلیم في الکابینة کما ان جزء مهم من مکون العرب السنة المتمثل بتحالف القوی اعلن انه لن یحضر الجلسة فضلا عن رفض دولة القانون لتکلیف علاوي لرئاسه الوزراء .

بالمقابل الکتل الکبیرة في البرلمان والمتمثلة بکتلتي سائرون والفتح وبعض الکتل السنیة اعلنت انها ستصوت لصالح حکومة علاوي .

سیحتاج تمریر الحکومة الی نصف زائد واحد من مجموع اصوات الحاضرین شرط ان یکتمل النصاب القانوني للجلسة وهو 165 نائبا

وعلیه من الصعب التکهن بنتیحة التصویت لکن مشاورات ومساومات الساعات الاخیرة ستکون حاسمة خاصة بالنسبة لاستمالة الکرد الذین باتوا یشکلون رقما صعبا لتمریر الکابینة .
رقم : 847142
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