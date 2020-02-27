علماء روس يصممون موادا يمكنها أن تقتل فيروس كورونا

المادة تحتوي على مادة تدعى nanosilver، التي لها خصائص مضادة للجراثيم، وقد تم تصنيعها باستخدام عملية تعرف باسم النفث بالذوبان. هذه العملية تصنع الألياف المجهرية المصنوعة من مادة البولي بروبيلين، التي يبلغ قطرها ميكرونا واحدا.



وقال ألكساندر زانوفيتس ميدفيديف إنه وزملاءه وضعوا من هذه المادة في الطبقة الداخلية للقناع الطبي التقليدي، وقاموا باختبار القناع ضد فيروس الإنفلونزا A، وكذلك بكتيريا المكورات العنقودية والعنقودية القولونية، بحسب "نيوزويك".



وعندما تمت مقارنة المادة الجديدة بالأقنعة العادية، وجدوا أن الفيروسات مرت عبر الأقنعة العادية أكثر بعشرة آلاف مرة من الأخرى.



وقال نيكولاي زاخاروفيتس لياكوف: "المواد التي لدينا تقتل وتعطل الفيروسات تماما"، ومع ذلك أضاف أنه من غير الواضح بالضبط كيف تعمل المادة، وتحتاج هذه الدراسة إلى مشاريع بحثية منفصلة.



ووفقا لبيان صحفي صادر من معهد كيمياء الحالة الصلبة SB RAS، فإن الأقنعة قابلة لإعادة الاستخدام، لكن سيكون ثمنها أغلى من أقنعة الوجه العادية.



وقال ميدفيديف إن الفريق طور خط إنتاج، بحيث يمكن صنع نماذج أولية للاختبار من قبل المتخصصين.



وقال لياكوف: "نظرا لتفاقم مشكلة فيروس كورونا، فإنه لا يمكن أن تظل هذه مجرد مبادرة من معهدنا، إذا كانت هناك أي فرصة لإيقاف انتشار الفيروس الجديد فيجب اتخاذها دون تردد".



الدكتور آميش أداليا، الباحث في مركز الأمن الصحي في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة، قال إن معظم الناس لا يعرفون كيفية استخدام الأقنعة بشكل صحيح لتفادي الإصابة بالفيروسات، لذا أولئك الذين يسارعون لشراء الأقنعة يمكن أن يؤدوا إلى نقص في الإمدادات، ما يعني أن مقدمي الرعاية سيكافحون للوصول إليهم.



ونظرا لعدم وجود لقاح ضد 2019-nCoV، يطلب مركز السيطرة على الأمراض من الجمهور اتباع الخطوات المعتادة لمنع انتشار فيروسات الجهاز التنفسي.