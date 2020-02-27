سيتم تدشين 15 مختبرا جديدا لتشخيص فايروس كورونا

وكتب جهانبور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الخميس: ان عدد المختبرات المختصة بتشخيص فيروس كورونا في البلاد قد ارتفع من 2 الى 7 وسيصل الى 15 حتى نهاية الاسبوع والى 22 في غضون الاسبوع القادم.



واضاف: ان هذا الامكانية المختبرية بالمقارنة مع الدول المماثلة، منقطعة النظير، وستلبي الحاجة حتى في ذروة المنحني البياني لتفشي فيروس "كوفيد-19".



وكتب المسؤول في وزارة الصحة في تغريدة اخرى: ان خفض اللقاءات اليومية ومحدودية التنقل ومنع التجمعات والغاء الرحلات غير الضرورية وعدم اقامة الملتقيات والمعارض وصلاة الجمعة والجماعة والمعسكرات السياحية وتعطيل دور السينما ومراسم الاحتفالات والعزاء والاعتكاف وتقييد الزيارات للمراكز الدينية وغير ذلك، امور لا بد منها حتى اشعار اخر.