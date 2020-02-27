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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 12:40

الإمام الخامنئي يثمن جهود الكوادر الصحية بمكافحة فيروس كورونا

الإمام الخامنئي يثمن جهود الكوادر الصحية بمكافحة فيروس كورونا
وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية ان سماحته وجّه خلال استقباله صباح اليوم الخميس رئيس اكاديمية العلوم الطبية، الشكر الجزيل لوزارة الصحة ومساعدي الوزير والاطباء والممرضين والكوادر الطبية الاخرى والمعنيين بالشؤون الطبية في البلاد في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا وقال، ان هذه الجهود القيمة جدا ترفع مكانة الاسرة الطبية والتمريضية وقد رفعتها وسيتبعها الاجر والثواب الالهي.

وقال سماحته، اود ان اوجّه الشكر الجزيل للاطباء والممرضين وسائر الكوادر الطبية المعنية في مواجهة ومكافحة هذا الفيروس الذي ظهر في البلاد اخيرا، كما اجّه الشكر لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وزملاء السيد وزير الصحة في هذه المجموعة للجهود والمساعي التي يبذلونها.

واضاف، لقد رتبت هذا اللقاء فقط لاوجه الشكر بحضور الدكتور مرندي رئيس اكاديمية العلوم الطبية المحترم. احببت ان اوجه شكري من صميم القلب لجميع الاخوة الاطباء والاخوات الطبيبات والممرضين والممرضات والكوادر الطبية الاخرى، متمنيا لكم النجاح ان شاء الله تعالى.

وتابع ، ان عملكم قيّم جدا، اذ سيرفع مكانة الاسرة الطبية والتمريضية في المجتمع والاهم من ذلك هو الاجر والثواب الالهي الذي سيمنّه الباري تعالى عليكم قطعا.

واعرب قائد الثورة عن امله بان لا تستمر هذه القضية طويلا وان يتم القضاء على هذه الفيروس المقيت سريعا بعون الباري تعالى.
رقم : 847150
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