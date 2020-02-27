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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 13:34

منظمة الصحة العالمية: ايران قادرة علی مواجهة كورونا

منظمة الصحة العالمية: ايران قادرة علی مواجهة كورونا
الرئيس الايراني حسن روحاني شدد علی عدم السماح بتحول فيروس كورونا الی سلاح بيد الأعداء لتعطيل العمل والانتاج في ايران. وأشار الی المؤامرة الاميركية عبر اشاعة الخوف مشيراً الی حديث مسؤول أميركي كبير عن كورونا في ايران دون أن يتحدث عن الانفلونزا التي قتلت 16 ألف شخص في اميركا.

ونفی روحاني وجود قرار بفرض الحجر الصحي علی أي مدينة في ايران داعياً الايرانيين الی عدم الالتفات للشائعات.

وقال روحاني:"ما نراه اليوم هو مؤامرة نراها في الدعاية الاجنبية ومؤخراً تحدث أحد المسؤولين الكبار في اميركا عن كورونا في ايران. هم هناك عالقون في مشكلة كورونا وهذا العام قتل 16 ألف شخص بالانفلونزا لكنهم لايتحدثون عن أوضاعهم ويديرون وجوههم نحو ايران ويتحدثون مع الشعب الايراني. الشعب الايراني شعب واع وهو نفس الشعب الذي يساعد بعضه البعض في الايام الصعبة".

بدوره أعلن مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء مضيفاً ان ايران تقوم بالكشف علی عدد المصابين، بكل شفافية علی عكس بعض الدول، داعياً الی عدم تسييس الامور الصحية وقال ان ايران لم تطلب مساعدات دولية لمواجهة الفيروس.

وفي ايران قال ممثل منظمة الصحة العالمية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها القدرة علی ادارة فيروس كورونا. وخلال اجتماع بين ممثلي المنظمة ووزارة الصحة الايرانية وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الاجنبية المقيمين في طهران، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية ان ايران لديها القدرة الاساسية لادارة هذه المرض مشيراً الی ان قدرة ايران واداءها نموذج ناجح ومثالي في العالم وفي المنطقة.

كما أكدت وزارة الصحة العالمية بدورها علی الالتزام باللوائح الصحية المعترف بها دولياً مؤكدة علی ان ايران لديها كل القدرات الفنية والمتخصصة اللازمة لمواجهة كورونا.
رقم : 847158
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