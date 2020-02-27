مهاتير: برلمان ماليزيا سيبت في أمر رئيس الوزراء المقبل

لكنه أضاف أنه إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية فستجرى انتخابات مبكرة.



وصرح "مهاتير محمد" أن البرلمان سيجتمع يوم الإثنين المقبل لاختيار رئيس وزراء جديد.



وكان ملك ماليزيا قد أجرى على مدار اليومين الماضيين مشاورات غير عادية مع عدد من المشرعين في محاولة لحل أزمة الفراغ السياسي الناجمة عن الانهيار المفاجئ للائتلاف الحاكم واستقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد.



وكان الملك قد قبل استقالة مهاتير محمد مؤخرا إلا أنه كلفه بتولي رئاسة الوزراء بشكل مؤقت إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة.



يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد قد بعث برسالة استقالته لملك البلاد أمس الأول (الإثنين) في خطوة مفاجئة، ثم أعلن بعد ذلك بقليل عن انسحاب حزبه السياسي "حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" (بيرساتو) من "تحالف الأمل" وهو الائتلاف الحاكم وتبع ذلك الإعلان عن استقالته من منصب زعيم حزب "بيرساتو".