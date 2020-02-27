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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 15:27
وزارة الصحة الايرانية
ايران تعلن آخر احصائية لضحايا ومصابي كورونا
واضاف المتحدث كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ان الحصيلة النهائية لضحايا كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 106 اصابات .
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
847180
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