ماكرون: ‘‘كورونا‘‘ وباء ويجب أن نواجهه بأفضل الطرق

وقال ماكرون الخميس “نحن أمام وباء ويجب أن نواجهه بأفضل الطرق”، وتابع “الحياة تستمر ونحن ندرك أننا ما زلنا في بداية المرحلة وسنعمل مع الطواقم الطبية لاتخاذ القرارات المناسبة”.