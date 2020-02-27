الرئيس اللبناني يطلق عمل حفر البئر النفطي

وشدد الرئيس عون من على متن باخرة الحفر على أن "لا شكّ في أنّ المجهود الذي قدّمناه في الاستطلاع والكشف لتأكيد وجود الموارد الغازية أو البترولية كان مهماً جداً والأهم اليوم هو استخراج هذه الموارد وكلّنا تعاونا وعملنا لاستخراجها ونأمل أن يتحقق هذا الحلم اليوم الذي يعدّ يوما تاريخيًا".



ووصلت الباخرة "Tungsten Explorer" إلى لبنان في 25 شباط الجاري، وستبدأ عمليات الحفر للتنقيب عن النفط اليوم الخميس، في البلوك رقم 4 قبالة شاطىء كسروان- جبيل، وسيستغرق عملها ما بين 55 و 60 يومًا في المياه على عمق 1500 متر، حيث يصل عمق البئر الى حوالى 4100 متر عن سطح البحر.



وأعلن عون خلال كلمته أمس، أنّ "ساعاتٍ قليلة تفصلنا عن الإطلاق الرسمي لأعمال حفر أول بئر نفطي في لبنان، من إحدى نقاط مياهنا الإقليمية، قبالة شواطئنا وامام قمم جبالنا، التي ستكون شاهدة على أهمية هذا الحدث".