تعطل جزئي للأنترنت في موريتانيا

وتعطلت الشبكة على مستوى 3G في كل من ماتل وشنقيتل، في حين تتوفر الشبكة على مستوى شبكة موريتل.



كما تتوفر خدمة أنترنت الويفي بشكل طبيعي هي الأخرى، ولم تقدم وزارة الاتصالات أي تبرير لأسباب الانقطاع.

