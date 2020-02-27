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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 17:44
دياب: لنحفر في البر مستقبل لبنان الجديد
وبحسب مصدر أكّد حسان دياب أنّه "يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان إلى بلد نفطي، لنحفر في البر مستقبل لبنان الجديد الّذي نريده أن يعود مزدهرًا".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
847197
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