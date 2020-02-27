دياب: لنحفر في البر مستقبل لبنان الجديد

وبحسب مصدر أكّد ​حسان دياب أنّه "يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان إلى بلد نفطي، لنحفر في البر مستقبل لبنان الجديد الّذي نريده أن يعود مزدهرًا".