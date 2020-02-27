روسيا: لافروف وهنية سيلتقيان في موسكو قريبا

موسكو (اسلام تايمز) - قالت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في موسكو في 2 آذار/ مارس المقبل.