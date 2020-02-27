تسيير رحلات لنقل الايرانيين من الامارات

وأوضح موسوي - ردا على استفسار الصحفيين اليوم الخميس بخصوص تعليق الامارات ودون سابق انذار الرحلات من والى ايران ما حال دون عودة مواطنين ايرانيين للبلاد – بأن ثمة متابعات حثيثة من قبل الخارجية الايرانية والممثليات في ابوظبي ودبي مع مسؤولي منظمة الطيران المدني في البلاد، ووزارة الخارجية والسفارة الاماراتية في طهران بغية استصدار تراخيص طيران لشركات الخطوط الايرانية.



وأشار الى أن وبحسب أحدث المعلومات فقد تم استصدار الموافقات المبدئية لتسير الرحلات قريبا.



واكد المتحدث بان كل الجهود تبذل لمعالجة الموضوع ومن المؤمل التنسيق بين كافة الاجهزة المعنية بغية تقديم التسهيلات اللازمة لعودة المواطنين الايرانيين.





يشار الى أن دولة الامارات علقت الرحلات من والى ايران لمدة اسبوع على خلفية تسجيل اصابات كرونا في البلاد.