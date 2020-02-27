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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 19:52

تونس: حكومة إلياس الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية

تونس: حكومة إلياس الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية
وأدلى أعضاء الحكومة بالقسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أعمل باخلاص لخير تونس، وأن أحترم دستورها وتشريعاتها، وأن أرعى مصالحها، وأن التزم بالولاء لها".

وتتسلم حكومة الفخفاخ رسمياً مهامها غداً الجمعة اثر موكب سينتظم بحضور حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها يوسف الشاهد.

ومنح البرلمان التونسي فجر الخميس حكومة رئيس الوزراء المكلّف إلياس الفخفاخ الثقة، ليُسدل الستار على أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة، والمخاض العسير لولادة هذه الحكومة التي يتعين عليها الآن التصدي لملفات اجتماعية، واقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد.

وبعد نقاش ماراثوني استغرق أكثر من 14 ساعة حصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائباً مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

تضم الحكومة الجديدة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع 32 عضواً، بين وزير وكاتب دولة، بينهم 17 مستقلاً و6 من حزب النهضة الأول في البرلمان.

ويشارك في الحكومة كل من حزب التيار الديمقراطي، بثلاثة وزراء، وحركة الشعب، بوزارتين وبمثل ذلك لكل من حركة تحيا تونس، حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، ولكتلة الإصلاح الوطني في البرلمان.

وتولت شخصيات "مستقلة" وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والدفاع.
أصبح الفخفاخ ثامن رئيس وزراء في تونس منذ 2011، بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وسبق للفخفاخ تولي حقيبة السياحة في أواخر 2011، قبل أن يصبح وزيراً للمالية.
رقم : 847215
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