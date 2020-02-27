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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 19:56

رئيس وزراء الأردن يعلن خلو المملكة من فيروس كورونا

رئيس وزراء الأردن يعلن خلو المملكة من فيروس كورونا
وبحسب مصادر قال الرزاز في مؤتمر صحفي: "نطمئن المواطنين أنه لا يوجد أي ظاهرة أو حالة إصابة بالفيروس، وسيكون هناك ناطق رسمي يوميا يعلن عن كل ما استجد وبكل شفافية لأن من حق المواطن أن يعرف كلما يخص هذا الموضوع".

وتابع: "هذه حالة عالمية فلا نستطيع أن نكون بمنأى عنها ومع أن الأخبار لغاية الآن بأنه ليس هناك إصابات إطلاقا في الأردن بإقرار منظمة الصحة العالمية، ولكن احترازا علينا أن نعد أنفسنا لكل السيناريوهات الممكنة لأن الدول المجاورة في المنطقة والصين أصبح المرض منتشر فيها".

وأوضح الرزاز أن "الحالة تتطلب إعدادا متكاملا يبدأ بالمعابر الحدودية وإجراءات عليها، وتوعية كاملة للمواطنين وبشراكة من الجميع، وإذا أردنا فعلا الوقاية الكاملة فهذا يتطلب إجراءات حكومية وإجراءات من كل مواطن حول العادات الموجودة والتي في مثل هذه الحالة يجب أن نفكر فيها ونعيد النظر فيها وسيكون هناك حملة حول هذا الموضوع".

وأكمل: "الحجر الصحي يختلف عن العزل، فالعزل هو لمن نتأكد بأنه مصاب وله إجراءات مختلفة، والحجر الصحي هو إبعاد الشخص عن احتمالية أن ينقل العدوى إذا كان قادما من إحدى الدول المنتشر بها الفيروس".

وأكد الرزاز أن إجراءات الحجر "ما زالت غير مناسبة وشاهدنا صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لا ترتقي إلى ما نرضى به"، مشيرا إلى أنه وجّه "فريقا ليعمل على إيجاد بديل يحقق الجانب الصحي والحجر الصحي ويحفظ كرامة المواطن أو الزائر الذي سيتم الحجر عليه لأيام".

وختم الرزاز: "اليوم جرى اجتماع بفريق عمل موسع مع المؤسسات المعنية لتقييم وضع الأردن حول فيروس كورونا، وفي مثل هذه الحالات الإشاعات في منتهى الخطورة، وتنشر الذعر وعواقبها غير محمودة".
رقم : 847218
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