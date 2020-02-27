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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 19:59

الأمم المتحدة تدين استمرار خرق الهدنة في ليبيا

الأمم المتحدة تدين استمرار خرق الهدنة في ليبيا
وجاء على الحساب الرسمي للبعثة في تويتر أن "هذه الخروقات تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون مع الأمم المتحدة جاهدين عبر المسارات الثلاثة لإنهاء الاقتتال والتوصل لحلول نهائية للأزمة الليبية ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي التي تتفاقم كل يوم".

وقالت سلطات مطار معيتيقة الليبي في بيان على فيسبوك إن قصفا وقع صباح اليوم الخميس أدى إلى تعليق الرحلات الجوية بالمطار وهو المطار الوحيد العامل بالعاصمة الليبية.

وقالت سلطات المطار على فيسبوك "تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر بسبب تعرضه لقصف مستمر".

وتعرض المطار للقصف مرارا أثناء محاولات قوات حفتر السيطرة على العاصمة حيث تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا.
رقم : 847219
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