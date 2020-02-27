اليابان تستقبل الرئيس الصيني قريبا

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوغا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الأمور تجري في مسارها لزيارة الرئيس الصيني إلى اليابان ونحن نمضي قدما في الاستعدادات كالمعتاد"، مضيفا أن "زيارة الأمين العام للصين إلى اليابان تحدث مرة واحدة كل 10 سنوات".



وقالت اليابان إن وزير الخارجية الصيني وانغ ويي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي تحدثا هاتفيا مساء الأربعاء للتأكيد على أن الزيارة ستتم.



ويقوم كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي بزيارة لمدة يومين إلى اليابان اعتبارا من يوم الجمعة حيث يلتقي مع رئيس الوزراء شينزو آبي.