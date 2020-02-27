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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 20:43

الدفاع السورية تصدر بيانا حول معارك سراقب

الدفاع السورية تصدر بيانا حول معارك سراقب
وذكرت وزارة الدفاع في صفحتها على الفيسبوك "الإرهابيون يستخدمون صواريخ كتف صناعة أمريكية وبدعم تركي لاستهداف الطائرات الحربية السورية والروسية".

واضافت ان "النظام التركي يقدم دعما للإرهابيين بالمدفعية والصواريخ المحمولة على الكتف في المعارك الدائرة على محور سراقب".

وذكرت مصادر رسمية انه تم قطع الطريق الدولي حلب دمشق بسبب المعارك في محيط بلدة سراقب.

وقامت وحدات من الجيش السوري بتدمير عربات مفخخة تابعة للإرهابيين على محور سراقب.

وفي وقت سابق افادت مصادر "أنه وبحسب المعطيات الميدانية فقد زجت المجموعات الإرهابية بعشرات الانغماسيين والانتحاريين والعربات المفخخة على محور سراقب الغربى مع إسناد ناري كثيف من قبل القوات التركية وتعاملت وحدات الجيش معها بضربات نارية مكثفة وكبدتها عشرات القتلى والمصابين ودمرت لها عدة عربات مدرعة".
رقم : 847234
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