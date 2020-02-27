سلطات الاحتلال تعد خطة للهجوم على غزة

وبحسب مصادر، أضاف نفتالي بينت في حديث اذاعي: "لقد صرّحت أنا ورئيس الوزراء بوضوح، أننا أعددنا خطة معركة مختلفة للغاية، وسنعمل عليها قريبًا، ولن يكون هناك أي مانع لها، الهدف هو إعادة الهدوء التام" حسب زعمه.



وتابع بينت: "المعركة ستكون مختلفة والطريقة مختلفة، لأن الوضع في الجنوب لا يُطاق منذ 20 عامًا ونريد إصلاحه- إنها مسؤوليتنا كحكومة والهدف هو استعادة الهدوء الحقيقي والسلام الكامل" على حد قوله.



وقال في تصريحات نقلتها، وسائل إعلام عبرية: "أنا مسرور للغاية؛ لأننا قمنا بالرد على إطلاق الصواريخ علينا من خلال الاغتيال في دمشق".



في ذات السياق كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الأجهزة الأمنية الصهيونية بدأت استعداداتها للتعامل مع احتمال تفجر الأوضاع على نطاق واسع، في حال تم ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى الكيان بموجب "صفقة ترامب".



وأضافت الصحيفة أنه ستتم إقامة هيئة مؤلفة من الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ودوائر أمنية أخرى، إلى جانب وزارات ذات العلاقة للتصدي لتفاقم الأوضاع.



ووفقًا للصحيفة، فإن من بين السيناريوهات المتوقعة: اقتحام فلسطينيين لمستوطنات، ودخول مجموعات من قطاع غزة إلى " الكيان الاسرائيلي "، وتسلل أعداد كبيرة من لبنان عبر الحدود وتنفيذ عمليات في أماكن مكتظة سواء في الداخل الفلسطيني أم في الضفة الغربية.



وترجح الدوائر الأمنية الصهيونية، أن تتحول القدس إلى ساحة تصعيد مركزية بما في ذلك توافد آلاف الفلسطينيين إلى الحرم القدسي وملازمته.