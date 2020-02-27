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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 20:52

روحاني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس

روحاني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس
وقال روحاني في رسالة نشرتها وسائل إعلام رسمية وبعثها إلى وزير الصحة سعيد نمكي "سنهزم فيروس كورونا الجديد حتماً، وأطالب المواطنين بتجنب السفر والتنقل غير الضروري"، داعياً جميع الأجهزة والمكونات في البلاد الامتثال لجميع قرارات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الذي أدى حتى الآن إلى وفاة 26 شخصاً وإصابة 245 آخرين..

وأضاف إنه "يوافق على جميع الحالات التي وافقت عليها اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك القيود والإغلاقات المقترحة لمراكز التدريب"،مشيداً بما أسماه بـ"تفاني الأطباء والممرضات وموظفي المستشفيات في البلاد لمواجهة كورونا".

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إيرانية، إصابة مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة "معصومة ابتكار" بفيروس كورونا الجديد.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية "كيانوش جهانبور" اعلن في وقت سابق اليوم في تفاصيل احصائيات الاصابات بالفيروس في البلاد ان 23 شخصا في محافظة كيلان كانوا مصابون بكورونا.

وأوضح "كيانوش جهانبور" في تصريح اليوم الخميس، بأن الاصابات إزدادت بواقع 106 حالة منذ يوم أمس، حيث توفي سبعة اشخاص منهم. واشار الى احصائيات الاصابات وجاءت كالآتي:

طهران (38) وكيلان (23) وقم (7 ) وهمدان (1) واصفهان (8) ومازندران(7) وأردبيل (5) والبرز (3) وخراسان الرضوية (1) وكرمانشاه (2) ولورستان (3) وكردستان (1) ويزد (1) وآذربيجان الغربية (1) وأذربيجان الشرقية (2).
رقم : 847237
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