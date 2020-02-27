الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 شباط 2020 ساعة 21:00

إصابة طفلة بنيران قوى العدوان في الجبلية بالحديدة

إصابة طفلة بنيران قوى العدوان في الجبلية بالحديدة
وأكد مصدر أمني أن قوى العدوان استمرت في خرق اتفاق التهدئة في الحديدة، حيث استهدفت بالأسلحة الثقيلة منطقة الجبلية في مديرية التحيتا أدت إلى إصابة طفلة بجروح خطرة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان مدفعية العدوان قصفت بـ12 قذيفة على قريتي الشجن الكوعي في أطراف الدريهمي المحاصرة، مضيفا أن جرافتين عسكريتين لقوى العدوان أقدمت على استحداث تحصينات قتالية شمال وشرق مدينة الدريهمي.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من إصابة طفل بنيران قوى العدوان في منطقة السويق وإصابة خمسة مواطنين في منطقة الفازة بمديرية التحيتا بالحديدة.
رقم : 847239
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس
روحاني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس
الإمام الخامنئي يثمن جهود الكوادر الصحية بمكافحة فيروس كورونا
الإمام الخامنئي يثمن جهود الكوادر الصحية بمكافحة فيروس كورونا
27 شباط 2020
کابینة علاوي والطریق الشاق الی البرلمان
کابینة علاوي والطریق الشاق الی البرلمان
27 شباط 2020
الكذبة الكبرى التي قيلت لشعوب العالم حول كورونا
الكذبة الكبرى التي قيلت لشعوب العالم حول كورونا
27 شباط 2020
ما الذي يبحث عنه ترامب في زيارته إلى الهند؟
ما الذي يبحث عنه ترامب في زيارته إلى الهند؟
27 شباط 2020
روحاني: لن نسمح لأميركا أن تستغل كورونا لإثارة الخوف
روحاني: لن نسمح لأميركا أن تستغل كورونا لإثارة الخوف
26 شباط 2020
الجيش السوري يحرر 30 قرية وبلدة بريف ادلب
الجيش السوري يحرر 30 قرية وبلدة بريف ادلب
26 شباط 2020
أسباب اتجاه الدول الخليجية للاستثمار في الأردن
أسباب اتجاه الدول الخليجية للاستثمار في الأردن
26 شباط 2020
إلى أين يمضي التوتر بين فصائل المقاومة والكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ ؟
إلى أين يمضي التوتر بين فصائل المقاومة والكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ ؟
26 شباط 2020
المظاهرات الشعبية في كردستان العراق؛ الخلفيات والأهداف
المظاهرات الشعبية في كردستان العراق؛ الخلفيات والأهداف
26 شباط 2020
'ايرانوفوبيا'.. وهذه المرة بماركة کورونا!
25 شباط 2020
روحاني: الحظر لم يثننا عن انشاء طريق الشمال السريع
روحاني: الحظر لم يثننا عن انشاء طريق الشمال السريع
25 شباط 2020
معرکة إدلب، وتركيا الخاسرة في جميع الأحوال
معرکة إدلب، وتركيا الخاسرة في جميع الأحوال
25 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البحرين تعلق الدراسة بسبب كورونا
شمخاني يرد علی تصريحات بومبيو بشأن انتشار فيروس كورونا
الصين تتضامن مع إيران وترسل لها هدية ‘‘كوني قوية‘‘
البحرين تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 17 حالة
‘‘الصحة العالمية‘‘ ترسل فريقا إلى إيران لبحث انتشار ‘‘كورونا‘‘