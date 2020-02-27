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الخميس 27 شباط 2020 ساعة 21:57

هذا ما طلبه الجعفري من الدول ذات النفوذ على تركيا

هذا ما طلبه الجعفري من الدول ذات النفوذ على تركيا
وأشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن بعض الدول تعمل على تحويل مجلس الأمن الدولي إلى منصة لحلف الناتو لدعم العدوان التركي على الأراضي السورية ما يقوض دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتا إلى أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ينتهك ولايته ويحاول الإساءة لسوريا عبر التضليل الذي يمارسه حول حقيقة الوضع فيها.

وجدد الجعفري تأكيد سوريا رفضها القاطع لأي وجود تركي أو أجنبي غير مشروع على أراضيها ومطالبتها بلجم السلوك العدواني لتركيا ودعمها الإرهاب فيها، مشيرا إلى أنه يمكن تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق شمال شرق سوريا بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية بعيدا عن محاولات الاستعداء وتسييس العمل الإنساني.

وقال الجعفري:"سوريا تطالب الدول ذات النفوذ على النظام التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له بإلزامهم السماح بعودة مليون سوري هجرتهم أعمال العدوان التركية من شمال سوريا".

واضاف ان القوات التركية قامت بقطع مياه الشرب عن الحسكة التي يقطنها ستمئة ألف نسمة.
رقم : 847244
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