شرطة الهجرة فی ایران: نفحص جميع الأجانب عند منافذ البلاد

وقال رضا طبايي حول سبل التعامل مع الرعايا الاجانب اثناء دخولهم البلاد وذلك نظرا الى الاوضاع الخاصة المتعلقة بتفشي فايروس كورونا : ان اي اجنبي يدخل البلاد من اي منفذ جوي او بري او بحري يخضع للفحص من قبل الفرق الصحية على المنافذ وسيتم منعهم إذا كان لديهم مرض أو علامة مرض معدي.



وصرح انه سيتم إعادة الأشخاص الذين لم يشك في اصابتهم بفايروس كورونا من قبل الجهات الصحة في المنافذ الحدودية إلى بلدانهم



ونفى ما تردد من شائعات في الفضاء الإلكتروني بأن شرطة الهجرة اعلنت انها ستمنع الرعايا الصينيين من الدخول الى البلاد عند المنافذ الحدودية .