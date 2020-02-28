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الجمعة 28 شباط 2020 ساعة 09:38
في رسالة الى قائد الثورة..

وزير الصحة الايراني: سنهزم كورونا وسندهش العالم

وزير الصحة الايراني: سنهزم كورونا وسندهش العالم
جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير سعيد نمكي الى قائد الثورة الاسلامية اثر اشادة سماحته بجهود القطاع الطبي في سياق مكافحة فيروس كورونا وذلك خلال استقباله رئيس اكاديمية العلوم الطبية علي رضا مرندي.

ووجه وزير الصحة جزيل الشكر لسماحة القائد لتصريحاته الابوية العطوفة التي اشاد فيها بالشريحة الطبية التي تعمل ليل نهار بلا كلل لتخليص المواطنين الواقعين في دوامة هذا المرض، هذه الاشادة التي جعلتهم في منتهى الشوق والامل والشكر وازالت عن ابدانهم ونفوسهم التعب وارهاق العمل المتواصل ليل نهار.

واكد بان جنود وضباط النظام الصحي لم يبتعدوا لحظة عن الشعب والمرضى وعملوا بجهود لا تعرف الكلل على خفض الوفيات مسطرين بذلك مفاخر منقطعة النظير ادهشت المنظمات الدولية في ذروة الحظر الظالم وهذه المرة ايضا تتجه النساء الباسلات والرجال الاشاوس في قطاع الصحة والعلاج حاملين اكفهم على ارواحهم ليسجلوا عبر دحر المرض سريعا مفخرة جديدة في تاريخ بلدنا العزيز.

واضاف، رغم ألمنا لمعاناة شعبنا فان الوفاق الوطني والتلاحم بين جميع الاجهزة التنفيذية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون والقوات المسلحة والمنظمات الشعبية وشعبنا العزيز الى جانب العاملين في قطاع الصحة ومن خلال شعار "سنهزم كورونا" سيقدمون عرضا منقطع النظير وسيدهشون العالم بدحرهم المرض سريعا.

واضاف، ان ابناء وجنود سماحتكم السفراء المدافعين عن الصحة الى جانب المدافعين عن المقدسات والسائرين على نهج ثقافة التضحية والجهاد، يسعون بلطف الباري تعالى من اجل إخبار قائدهم (قائد الثورة) سريعا بالخبر السار الذي سيكون باحتواء هذا المرض.
رقم : 847278
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