موسكو تتحدث عن واقعة مقتل الجنود الاتراك في ادلب

وبحسب مصدر اكدت وزارة الدفاع الروسية تقول ان جنودا أتراك كانوا وسط المسلحين أصيبوا في قصف بإدلب يوم أمس . ان مسلحين بمنطقة خفض التصعيد بإدلب حاولوا شن هجوم كبير على القوات السورية يوم 27 فبراير



وأشارت الوزارة إلى أن الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون في إدلب، مضيفة أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة الروسي في سوريا، لم تتواجد هناك وحدات، ولم يكن مفترضا أن تتواجد أي وحدات تركية في منطقة القصف.



وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات الحربية الروسية لم تنفذ أي مهام في المنطقة التي تعرض فيها العسكريون الأتراك للقصف.



كما أكدت وزارة الدفاع الروسية: أن روسيا فعلت كل شيء لفرض وقف لإطلاق النار من جانب الجيش السوري بعدما علمت بمقتل أتراك