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الجمعة 28 شباط 2020 ساعة 09:44
الكيان الصهيوني يقصف مواقع للجيش السوري في القنيطرة
ولم تكشف الوكالة المزيد من التفاصيل عن الغارة الإسرائيلية
وشهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا في الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية بالتزامن مع محاولة مسلحين مدعومين من تركيا وفصائل أخرى استعادة ما خسروه من مساحات شاسعة شمال غرب سوريا.
رقم :
847280
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