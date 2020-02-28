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الجمعة 28 شباط 2020 ساعة 09:49

تركيا تعترف بمقتل العشرات من جنودها بهجوم سوري بإدلب

تركيا تعترف بمقتل العشرات من جنودها بهجوم سوري بإدلب
وأكد رحمي دوغان، والي محافظة هطاي التركية على الحدود مع سوريا، سقوط جرحى بين الجنود الأتراك في الهجوم، مشيرا إلى أن حالة بعضهم خطرة، وتم نقلهم من إدلب عبر معبر "جيلوة غوزو" الحدودي إلى هطاي.

وتحدث ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض عن مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل بغارات جوية يوم الخميس في المنطقة الواقعة بين قريتي البارة وبليون في إدلب.

وأعلنت الخارجية التركية أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في أعقاب اجتماع عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الخميس، دون أن تدلي بأي تفاصيل حول المكالمة.
رقم : 847282
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