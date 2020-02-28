الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 شباط 2020 ساعة 09:51

رد الفعل التركي على الهجوم السوري في ادلب: نرد بالمثل

رد الفعل التركي على الهجوم السوري في ادلب: نرد بالمثل
وقالت الرئاسة في بيان إن أنقرة قررت: "الرد بالمثل على السلطات السورية، التي استهدفت قواتنا، ولن تذهب دماء جنودنا سدى وستستمر أنشطتنا العسكرية على الأراضي السورية".

وأضاف البيان: "الجيش التركي رد بالمدفعية على أهداف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال غربي سوريا، بعد تعرضه لضربة جوية أدت إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأتراك"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأكد مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، أن "جميع الأهداف المعروفة" التابعة للحكومة السورية تحت نيران وحدات الدعم الجوية والبرية التركية.

وأضاف أن تركيا قررت "الرد بالمثل" على الهجوم السوري.

وقُتِلَ، مساء اليوم الخميس، 22 جنديا من الجيش التركي في هجوم جوي سوري في إدلب.

وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.
رقم : 847284
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عشرات آلالاف يؤدون صلاة الفجر بمعظم المساجد بفلسطين المحتلة
عشرات آلالاف يؤدون صلاة الفجر بمعظم المساجد بفلسطين المحتلة
فشل أمريكا المستمر في حروبها المستمرة
فشل أمريكا المستمر في حروبها المستمرة
28 شباط 2020
روحاني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس
روحاني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس
27 شباط 2020
الإمام الخامنئي يثمن جهود الكوادر الصحية بمكافحة فيروس كورونا
الإمام الخامنئي يثمن جهود الكوادر الصحية بمكافحة فيروس كورونا
27 شباط 2020
کابینة علاوي والطریق الشاق الی البرلمان
کابینة علاوي والطریق الشاق الی البرلمان
27 شباط 2020
الكذبة الكبرى التي قيلت لشعوب العالم حول كورونا
الكذبة الكبرى التي قيلت لشعوب العالم حول كورونا
27 شباط 2020
ما الذي يبحث عنه ترامب في زيارته إلى الهند؟
ما الذي يبحث عنه ترامب في زيارته إلى الهند؟
27 شباط 2020
روحاني: لن نسمح لأميركا أن تستغل كورونا لإثارة الخوف
روحاني: لن نسمح لأميركا أن تستغل كورونا لإثارة الخوف
26 شباط 2020
الجيش السوري يحرر 30 قرية وبلدة بريف ادلب
الجيش السوري يحرر 30 قرية وبلدة بريف ادلب
26 شباط 2020
أسباب اتجاه الدول الخليجية للاستثمار في الأردن
أسباب اتجاه الدول الخليجية للاستثمار في الأردن
26 شباط 2020
إلى أين يمضي التوتر بين فصائل المقاومة والكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ ؟
إلى أين يمضي التوتر بين فصائل المقاومة والكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ ؟
26 شباط 2020
المظاهرات الشعبية في كردستان العراق؛ الخلفيات والأهداف
المظاهرات الشعبية في كردستان العراق؛ الخلفيات والأهداف
26 شباط 2020
'ايرانوفوبيا'.. وهذه المرة بماركة کورونا!
25 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البحرين تعلق الدراسة بسبب كورونا
شمخاني يرد علی تصريحات بومبيو بشأن انتشار فيروس كورونا
الصين تتضامن مع إيران وترسل لها هدية ‘‘كوني قوية‘‘
البحرين تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 17 حالة
‘‘الصحة العالمية‘‘ ترسل فريقا إلى إيران لبحث انتشار ‘‘كورونا‘‘