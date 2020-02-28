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الجمعة 28 شباط 2020 ساعة 09:56

المغرب يعيد للصين الكمامات التي استوردها منها!

المغرب يعيد للصين الكمامات التي استوردها منها!
وذكرت وكالة الانباء المغربية أن المغرب يتوفر على وحدتين لتصنيع الكمامات الطبية، بالإضافة إلى وحدة ثالثة تابعة للدرك الملكي، تضمن ما بين 15 و 20 في المائة من احتياجات السوق المحلية، ويتم استيراد الباقي حصريًا من الصين، حسب بيانات صادرة عن الجمعية المغربية لأخصائيي الأجهزة التي نشرتها الصحيفة.

وأوضح المصدر نفسه، أن وقف إنتاج الكمامات في الصين أدى إلى زيادة متسارعة في الطلب على المنتج المحلي، مشيرا إلى أن التصدير الضخم للكمامات لا يسبب أزمة في السوق المحلية، وأن المشغلين المحليين يمكنهم الاستجابة لطلبات المهنيين الصحيين في المغرب.
رقم : 847288
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