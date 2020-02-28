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الجمعة 28 شباط 2020 ساعة 10:43

اطلاق عملية أمنية جديدة للحشد الشعبي غربي الانبار

اطلاق عملية أمنية جديدة للحشد الشعبي غربي الانبار
وأفادت مصادر ان موقع الحشد الشعبي ذكر في بيان له أنه"بمشاركة أربعة ألوية ( 19-18-17-13) وبدعم وإسناد من المديريات التابعة لهيئة الحشد الشعبي انطلقت العملية، فجر اليوم، استناداً لمعلومات استخبارية"، مؤكداً أن"عناصر داعش الإرهابية تتواجد في عدد من المناطق ذات الجغرافية الصعبة ،التي تُدعم من خارج العراق".

وأضاف البيان أنه"بعد استطلاع دام يومين بمشاركة طيران الجيش ،تم تحديد عدد من الأهداف العسكرية" مبيناً أن"الأهداف ستكون بمرمى نيران الحشد الشعبي ،وسيتم القضاء عليها".

وأشار الى أن"لدى الحشد معلومات عن أن هذه المجموعات الإرهابية تحاول إعادة نشاطاتها في محافظة الأنبار ،لكن بتواجد الحشد سينهي كل من تسول له نفسه العبث بأمن محافظة الأنبار".
رقم : 847296
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