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الجمعة 28 شباط 2020 ساعة 14:58

ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 34 شخص

ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 34 شخص
وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايراني كيانوش جهانبور ان الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا سجلت زيادة بـ143 حالة جديدة ليبلغ اجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد 388 شخصا، تعافى 73 منهم في الأيام الماضية وتوفي 34 آخرون.

وأضاف جهانبور: ان المصابين الجدد الـ 143 بفيروس كورونا بحسب المناطق كالتالي : 64 في طهران، 25 في كيلان، 16 في قم، 10 في اصفهان، 6 في مازندران، 1 في اردبيل، 3 في البرز، 2 في سمنان، 2 في كردستان، 2 في قزوين، 4 في آذربايجان الشرقية، 3 في خوزستان، 2 في كلستان، توفي 8 منهم.

وقال جهانبور: ان متوسط عمر الراقدين في المستشفى أكثر من 50 عام، فيما يزيد متوسط عمر المتوفين اثر الاصابة عن 60 عام.

واشار رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الى عقد لجنة مكافحة كورونا اجتماعها الخامس اليوم الجمعة بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.

ودعا رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايرانية المواطنين الى المكوث في منازلهم، والحد من الزيارات فيما بينهم، والامتناع عن الرحلات غير الضروررية، والغاء الاجتماعات والتجمعات الكبيرة في البلاد، اضافة الى الالتزام برعاية مبادئ الصحة والسلامة الشخصية.

وكان قد اعلن جهانبور في تصريح له أمس الخميس عن ارتفاع عدد حالات الوفيات اثر فيروس كورونا في البلاد الى 26 والمصابين 245 أشخاص.
رقم : 847323
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