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الجمعة 28 شباط 2020 ساعة 15:08

عدوان تركي يؤدي لانقطاع الكهرباء عن بلدة تل تمر بالحسكة

عدوان تركي يؤدي لانقطاع الكهرباء عن بلدة تل تمر بالحسكة
كما ذكرت مصادر صحفية سورية رسمية ان وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان بريف إدلب ونفذت ضربات مكثفة ضد مواقعها وتحركاتها على محور سراقب وكبدتها خسائر كبيرة.

وتابعت الوحدات الجيش استهدافاتها المركزة ضد الإرهابيين على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي ونفذت ضربات نارية مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية وخطوط امدادها ومحاور تحركها وأوقعت في صفوفها العديد من القتلى ودمرت عدة مدرعات وعربات ثقيلة.

واوضحت المصادر أن المجموعات الإرهابية في ريف إدلب تتلقى دعماً عسكرياً مباشرا من قوات النظام التركي في هجماتها وبجميع وسائط الدعم الناري المدفعي والصاروخي والطيران المسير المتطور والذي يتم من خلاله استهداف مواقع الجيش وتقديم المعلومات للتنظيمات الإرهابية.
رقم : 847325
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