الشيخ قبلان: لبنان سيخرج من الازمة بهمة الحكومة والوطنيين

وتابع الشيخ قبلان: الحكومة على المحك وفي مواجهة تحديات داخلية وخارجية كبرى تتطلب قرارات صعبة ومصيرية".



وقال المفتي قبلان في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الامام الحسين (ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت إن "الخروج من الانهيار الذي دخلنا فيه دونه عقبات تكاد تكون مستعصية ولكنه ليس مستحيلا، إذا ما توحدت الجهود ووضعت الخطط والبرامج العلمية والمدروسة، بعيدا عن الأطر الطائفية والمذهبية".



وأضاف المفتي قبلان ان "الفاسدين قد عاثوا في الوطن ولم يتركوا للناس إلا الفقر والظلم والجوع والخضوع والإذلال اليومي"، وتابع أن "هؤلاء الفاسدين لم يتركوا للناس شيئا إلا وتاجروا فيه، حتى البلد لم يسلم من بازاراتهم، الأمر الذي ضيع البلد، وعطل البوصلة الوطنية".



وأكد المفتي قبلان ان "اللبنانيين قادرون على الصبر والتحمل وتقديم التضحيات لأن من استرخص الدماء من أجل عزة وكرامة بلده، يهون عليه كثيرا عملية شد الحزام على أن يكون خاضعا ومنصاعا للسياسة الأميركية الظالمة ولكل من يجاريها في تطويق اللبنانيين ومحاصرتهم بالعقوبات".