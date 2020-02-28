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الجمعة 28 شباط 2020 ساعة 18:19

الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب

الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب
ولفتت الخارجية : الى ان الجمهورية الاسلامية ومع اخذ النظر بقرارات رؤساء مسار استانا والقاضية بانعقاد الاجتماع في ايران، هي تؤكد استمرار مساعيها لاقامة هذا الاجتماع في الظروف الدقيقة والحساسة الحالية وهي تذهب الى الاعتقاد بان هذا الاجتماع سيؤدي الى استمرار الاتفاقات السابقة والقاضية بمكافحة الارهاب، اضافة الى الامتناع عن استهداف المدنيين والوصول الى الحل السياسي.

كما ندد بيان وزارة الخارجية الايرانية بتصرفات اطراف ثالثة لتقويض هذا المسار ولاسيما الولايات المتحدة والتي تتصرف بسلوك غير مسؤول وتحاول زعزعة الاستقرار في المنطقة وأعلنت أيضًا عن نيتها بنهب الموارى النفطية لسوريا ، فايران مستمرة في اتصالاتها ومساعيها مع شركائها في اطار مسار استانا في سبيل وضع خاتمة للاوضاع المتشنجة الموجودة.
رقم : 847360
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