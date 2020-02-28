الجيش السوري يتصدى لهجوم الارهابيين على سراقب بإدلب

واضاف المصدر انه لتغطية العجز عن تحقيق ما قاله أردوغان في إدلب بعد انتصارات الجيش على التنظيمات الارهابية مؤخراً، يتم التركيز على التهويل والمبالغة ومضاعفة حجم الخسائر التي تكبدها الجيش في تصديه للهجوم المزدوج من الإرهابيين والأتراك.



ولفت الى انه يتم تجاهل حقيقة الخسائر الفادحة التي يتلقاها المهاجمون في العتاد والأرواح خلال المعارك في مواجهة الجيش السوري المصمم على تنفيذ واجباته الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين، وتطهير كامل الجغرافيا السورية من الإرهاب بمختلف أشكاله ومسمياته.



وفي وقت سابق كشفت مصادر اعلامية عن وقوع مواجهات عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا في قبتان الجبل ودارة عزة بريف حلب الغربي.

وفي ريف ادلب أوضحت المصادر ان المسلحين بدأوا بالانسحاب من مناطق في سراقب تحت ضربات الجيش السوري.



يأتي هذا في حين ذكرت مصادر ميدانية أن وحدات الاقتحام في الجيش السوري قد بدأت هجوما معاكسا ضد مسلحي "جبهة النصرة و"أجناد القوقاز" وحلفاء آخرين لهم على محور مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، بعد ان وصلت أرتال من الجيش السوري "الفرقة 25 مهام خاصة" إلى محور المدينة .