إغلاق كافة المدارس في ايران حتى الثلاثاء بسبب كورونا

كما اعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي إغلاق الجلسات المفتوحة للبرلمان حتى إشعار آخر بسبب تفشي الكورونا.



وقد اصيب اربعة من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي من اصل 290 بفيروس كورونا المستجد.



من جهته قال مساعد وزير الصحة الإيراني كيانوش جهانبور إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 34 شخصا والمصابين إلى 388 بشكل عام.



وخلال مؤتمر صحافي أكد جهانبور معافاة 37 مصابا من المرض بشكل كامل.



وتوقع جهانبور ازدياد عدد المصابين في الايام القادمة ونصح المواطنين بالبقاء في المنازل والالتزام بالارشادات الصحية، لأنها السبيل الأفضل للحد من تفشي الفيروس.